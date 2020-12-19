Tiyatrolar kapanınca evini sahneye çevirdi
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Tiyatrolar kapanınca evini sahneye çevirdi

19.12.2020 12:22 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:25
Tiyatrolar kapanınca evini sahneye çevirdi

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerlerinden görme engelli Stand Up'çı Hamza Demir, Covid-19 nedeniyle salonlar kapanınca evdeki odasını sahneye çevirdi.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerlerinden görme engelli Stand Up'çı Hamza Demir, Covid-19 nedeniyle salonlar kapanınca evdeki odasını sahneye çevirdi. Demir, her hafta belirli akşamlarda sosyal medya hesaplarından yaptığı online gösteriyle takipçilerini güldürmeye devam ediyor.

Doğuştan yüzde 90 görme engelli olan Hamza Demir'in hayatı 8 yıl önce tanıştığı Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda değişti. Braille alfabesini öğrenerek eğitim hayatına başlayan Demir, ortaokul ve liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesinde Sosyoloji ve Atatürk Üniversitesinde Reklamcılık bölümlerini açıktan okumaya başladı. Dalgıçlıktan atletizme ve bağlamaya kadar çok sayıda branşta kurs gören Demir, çocukluk hayali olan komedyenliğe de devam ediyor.

Tiyatroya gelemeyenlere bir telefon kadar yakınım

Engelliler Sarayı'nda arkadaşlarına düzenlediği gösterilerden olumlu tepkiler alan Hamza, sanatını sürdürmeye karar verdi. Beşiktaş Kültür Merkezi başta olmak üzere birçok yerde tek kişilik gösterilerle sahne almaya başladı. Ancak korona virüs salgını tiyatroları vurunca Demir de bu durumdan olumsuz olarak etkilendi. Salonlar kapandığı için sahneye çıkamayan Hamza, izleyicilerle buluşmanın yollarını aradı.

Çözümü sosyal medyada bulduğunu söyleyen Demir, "Bir tiyatrocu için özel bir yere gerek olmadığını düşündüm. Kendimi ifade edebildiğim her yer sahnedir diyerek odamdan online gösteri yapmaya karar verdim. İnternet üzerinden takipçilerime duyurular yaptım ve belirli saatlerde buluştuk. Karşımda onlar varmış gibi oyunlarıma devam ettim. Günlük hayattan, pandemiden ve başımdan geçen komik durumları anlatıyorum. Çoğu kez kendimi "ti"ye alıyorum ve engelim üzerinden espriler yapıyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. İnsanları güldürerek bir nebze de olsa bu süreçte onlara moral vermeye çalışıyorum. Beklediğimden daha çok ilgi görüyorum. Normal zamanlarda İstanbul trafiğinden tiyatroya gelemeyenlere şimdi bir telefon kadar yakınım" dedi. - İSTANBUL

Tiyatrolar kapanınca evini sahneye çevirdi
Tiyatrolar kapanınca evini sahneye çevirdi
Tiyatrolar kapanınca evini sahneye çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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