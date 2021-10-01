Tiyatroda yeni sezon açıldı

Başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz'ın paylaştığı "Amadeus"u izleyenler günün sonunda tiyatro ekibini ayakta alkışladı. Selçuk Yöntem, "Bizi yalnız bırakmadıkları için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

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