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Tiyatroda yeni sezon açıldı

Hürriyet - Haberler | Magazin
Tiyatroda yeni sezon açıldı

Başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz'ın paylaştığı "Amadeus"u izleyenler günün sonunda tiyatro ekibini ayakta alkışladı.

Başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz'ın paylaştığı "Amadeus"u izleyenler günün sonunda tiyatro ekibini ayakta alkışladı. Selçuk Yöntem, "Bizi yalnız bırakmadıkları için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

"Amadeus" oyunu 10 Ekim Pazar, 16 Ekim Cumartesi, 17 Ekim Pazar, 27 Ekim Çarşamba ve 28 Ekim Perşembe günü Zorlu PSM'de sahnelenecek.

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