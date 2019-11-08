Tiyatro sanatçısı Özdemir Nutku, yaşamını yitirdi (2)
PAZAR GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK88 yaşında vefat eden sanatçı Özdemir Nutku için 10 Kasım Pazar günü, saat 13.00'te İzmir Sabancı Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek.
08.11.2019 11:47 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:47
PAZAR GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK
88 yaşında vefat eden sanatçı Özdemir Nutku için 10 Kasım Pazar günü, saat 13.00'te İzmir Sabancı Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Nutku'nun cenazesi, ikindi vakti Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.İZMİR,
Kaynak: DHA