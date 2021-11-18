Tiyatro oyununda rol alan Selen Görgüzel Alkan, partneriyle öpüşmek için eşi Hamdi Alkan'dan izin istedi - Haberler Magazin
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Tiyatro oyununda rol alan Selen Görgüzel Alkan, partneriyle öpüşmek için eşi Hamdi Alkan'dan izin istedi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Selen Görgüzel Alkan, rol aldığı tiyatro oyununda partneri ile öpüşmek için kendisini en ön sıradan izleyen eşi Hamdi Alkan'dan izin istedi. "Sanat için" diyerek eşinden onay alan Görgüzel, partneriyle öpüştü.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Selen Görgüzel Alkan, kadrosunda yer aldığı Seviyorsan Ayrıl Bence oyununda komik anlar yaşadı. Oyunda partneri İrfan Kangı ile öpüşmesi gereken Alkan, eşi Hamdi Alkan kendisini izleyince zor anlar yaşadı.

ÖNCE İZİN İSTEDİLER SONRA ÖPÜŞTÜLER

Rol gereği Selen Görgüzel ile öpüşmesi gereken Kangı, "Şu an öpüşmemiz gerekiyor ama Hamdi abi burada. Benim eşim de burada. Hamdi abi sonra işlerimizi etkilemez değil mi, bir sıkıntı olmaz" dedi. Partnerinin sözlerinden sonra konuşan Selen Görgüzel Alkan ise eşine dönerek "Sanat için. Oyuncu da oynamak zorunda" dedi. Eşlerinden onay alan ikili rol gereği öpüştü.

Tiyatro oyununda rol alan Selen Görgüzel Alkan, partneriyle öpüşmek için eşi Hamdi Alkan'dan izin istedi

Ecem Altan
Ecem Altan
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