Tiyatro Oyunu İşaret Diliyle Birleştirildi

Samsun Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde işaret dili eğitimi alan öğrenciler, tiyatro oyununu işaret diliyle birleştirerek sahneye koydu.

Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde işaret dili kursuna katılan öğrencilerin oluşturduğu ekip, Kalpten Dile Sevgi Projesi kapsamında işaret dilini kullanarak etkinlik gerçekleştirdi.

Yaklaşık 8 ay boyunca işaret dili eğitimi alan 54 kişilik ekip, eğitmen Yasemin Görmez'in yazdığı "Teknoloji" adlı oyunu okulun kültür merkezinde hem konuşarak hem de işaret diliyle anlatarak sahneledi.

Etkinlikte ayrıca ilahiler, şarkılar ve şiirler işaret dili de kullanılarak söylendi.

Görmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyadaki en büyük engelin sevgisizlik olduğunu, engelliler ile sağlıklı insanlar arasında hiçbir fark olmadığını göstermek istediklerini vurguladı.

Sağlıklı ve engelli insanların birbirleriyle empati kurarak ve sevginin gücünü kullanarak her türlü engeli birlikte aşabileceklerini göstermeyi amaçladıklarını dile getiren Görmez, "Zaten aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir." dedi.