Tiyatro Keyfi, 3 oyunla izleyiciyle buluşacak

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gösterimlerine ara veren Tiyatro Keyfi, 3 oyunla yeniden perdelerini açıyor.

Topluluk, yarın akşam Aziz Nesin'in klasik eseri "Tut Elimden Rovni"nin Şişli Tiyatrosu'nda gerçekleşecek prömiyerinde sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla sahneye konulan eserin yönetmenliğini Kemal Başar, yönetmen yardımcılığını ise Kerem Kuraner üstlendi.

Orijinal müziklerini Can Atilla'nın hazırladığı oyunda, Savaş Alp Başar ile Cansu Tekoluk rol alıyor.

Tiyatro Keyfi'nin "Ted Bundy" oyunu da 28 Ocak'ta KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi'nde, 17 Şubat'ta Kadıköy Moda Sahnesi'nde, 24 Şubat'ta ise Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Gerçek bir hikayeden yola çıkan, gerilim türündeki oyunda, Orhan Kılıç ile Kemal Başar oynuyor.

Topluluğun ödüllü eseri "Bana Amy De-Amy Winehouse Müzikali" ise 19 Şubat'ta Ankara'da Panora Sanat Merkezi'nde, 25 Şubat'ta İstanbul Kültüral Performing Arts'ta seyirciyle buluşacak.

Kosta Kortidis'in yazdığı çağdaş dans ve canlı jazz rock müzik eşliğinde özgün bir yorumla sunulan müzikalde Cansu Tekoluk, Alkış Peker, Savaş Alp Başar ve Zeynep Yaylıcıoğlu sahne alıyor.???????