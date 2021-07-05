Titanfall oyuncuları Respawn'a tepkisini göstermek için Apex Legends'i hackledi!

Titanfall oyuncuları, oyundaki hilecilerden bıktığını duyurmak için Respawn'ın bir başka oyunu olan Apex Legends'i hackledi. Respawn'a tepki gösterilen bir topluluk mesajı yayınlandı! İşte detaylar!

Titanfall hayranları, oyunun geliştiricisi Respawn'ın dikaktini çekmek için Apex Legends'ı hackledi ve bir şikâyet mesajı yayınlandı.

Eğer şu an PC üzerinden Apex Legends'a giriş yaparsanız, varsıyılan ekran görüntüsü yerine "savetitanfall.com" isimli bir link gösteren bir pencere ile karşılaşacaksınız.

Ekranda yazan siteye giriş yaptığınızda, oyuncuların Respawn'a yönelttiği tepki içerikli bir mesaj görüyoruz. Web sitedeki yapılan açıklamada:

"RESPAWN'DAN 3 YILDIR GERİ DÖNÜŞ ALAMIYORUZ"

"Titanfall, birçok oyuncu tarafından sevilen bir seri ve oyundaki hileciler gittikçe çoğalıyor. Titanfall topluluğu Respawn'a bu durum hakkında 3 yıldan uzun bir süredir yakınıyor ancak geri dönüş alamıyor. Bugün oyun hâlâ satılıyor ancak oynanılabilir durumda değil. Artık konuşmanın vakti geldi."

Titanfall 1 PC platformunda oyunun hileciler yüzünden tamamen oynanamaz bir hale geldiğini ve bu sorunun yılları devam ettiği belirtildi. Oyuncular, Titanfall topluluğunun 3 yıldır Respawn'a bu durumlar için yakındığını ancak hiçbir geri dönüş alamadıklarını ifade ediyorlar. Geliştirici Respawn ise konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ayrıca, Apex Legends'in hacklenen penceresi de henüz düzeltilmedi.