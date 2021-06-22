Tırın çarptığı römorkta bulunan yaşlı kadın yola savruldu: 1 ölü
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Tırın çarptığı römorkta bulunan yaşlı kadın yola savruldu: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Haberler | Yerel

Tırın çarptığı römorkta bulunan yaşlı kadın yola savruldu: 1 ölü Uşak'ta saman yüklü tırın arkadan çarptığı traktör römorkuna bulunan yaşlı kadın, yola savrularak hayatını kaybetti.

Tırın çarptığı römorkta bulunan yaşlı kadın yola savruldu: 1 ölü

UŞAK - Uşak'ta saman yüklü tırın arkadan çarptığı traktör römorkuna bulunan yaşlı kadın, yola savrularak hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara - Uşak karayolu Büyükoturak Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Uşak'a saman getiren İbrahim G. idaresindeki 63 PC 616 plakalı tır, Büyükoturak Kavşağına geldiğinde yolun karşısına geçerek tarlasına gitmek isteyen Aziz Çıtır'ın kontrolündeki 64 H 3017 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle römorkta bulunan Çıtır'ın eşi Hatice Çıtır yola savruldu. İhbarlar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hatice Çıtır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çıtır'ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tırın çarptığı römorkta bulunan yaşlı kadın yola savruldu: 1 ölü
Tırın çarptığı römorkta bulunan yaşlı kadın yola savruldu: 1 ölü
Tırın çarptığı römorkta bulunan yaşlı kadın yola savruldu: 1 ölü
Tırın çarptığı römorkta bulunan yaşlı kadın yola savruldu: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç

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Tırın çarptığı römorkta bulunan yaşlı kadın yola savruldu: 1 ölü - Haberler
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