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Tırın çarptığı anne ve bebeği yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tırın çarptığı anne ve bebeği yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan anne ve kucağındaki bebeği tırın çarpması sonucu yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan anne ve kucağındaki bebeği tırın çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden A. G. idaresindeki 31 SE 999 plakalı Mercedes marka tır, Balkar Beldesi içerisinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Esra K. (29) ile 1,5 yaşındaki Esmanur'a çarptı.

Tır çarpması sonucu yaralanan anne ve bebeği, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Tırın çarptığı anne ve bebeği yaralandı

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