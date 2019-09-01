Tırın altına giren araç paramparça oldu: 1 ölü

01.09.2019 11:51

Eskişehir'de hafif ticari araç Eskişehir-Sivrihisar karayolunun 55'inci kilometresinde yol kenarında arızalandığı için bekleyen tıra arkadan çarptı. Hafif ticari araç paramparça olurken 61 yaşındaki şoför hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Sivrihisar karayolunun 55'inci kilometresinde Ramazan Turan (61) idaresindeki 26 HP 363 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında arızalanan Ali M.'nin kullandığı 42 AAJ 920 plakalı tıra arkadan çarptı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kazada araç hurdaya dönerken, ağır yaralanan sürücü Ramazan Turan 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Turan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA