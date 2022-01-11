Tire'de, sahte kimlikle gezen cinayet şüphelisi yakalandı - Haberler
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Tire'de, sahte kimlikle gezen cinayet şüphelisi yakalandı

Tire'de, sahte kimlikle gezen cinayet şüphelisi yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Yiğit Soylu - Haberler | Güncel

İZMİR'in Tire ilçesinde, sahte kimlikle gezen cinayet şüphelisi Ş.C., polis ekiplerince yakalandı.

İZMİR'in Tire ilçesinde, sahte kimlikle gezen cinayet şüphelisi Ş.C., polis ekiplerince yakalandı.

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adam öldürme, yaralama ve evrakta sahtecilik gibi suçlardan aranan Ş.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, Ş.C.'yi sahte kimlikle yakaladı. İki kez tasarlayarak adam öldürme suçundan firar, yaralama ve evrakta sahtecilik gibi suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan Ş.C., sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Tire'de, sahte kimlikle gezen cinayet şüphelisi yakalandı

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Demirören Haber Ajansı / Yiğit Soylu - Son Dakika Haberleri

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