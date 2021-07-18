Tıraş tartışması kanlı bitti! Berber mezarda, müşterisi parmaklıklar ardında

Kilis'te berberlik yapan Ali Osman Karabalık, tıraş nedeniyle tartıştığı müşterisi Yahya B. tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Odun Pazarı Caddesi'nde berber dükkanı işleten Ali Osman Karabalık, sabah saatlerinde gelen müşterisi Yahya B. ile tıraş nedeniyle tartıştı.

TÜFEKLE GERİ DÖNDÜ

Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan Yahya B., tüfekle geri dönerek Ali Osman Karabalık'a ateş etti. Yaralanan Karabıyık, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ZANLI YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Yahya B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu