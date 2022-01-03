GEBZE, KOCAELİ (İHA) - - Tıra çarpmamak için manevra yapınca iş yerinin duvarına böyle girdi

Dükkanın duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla çarpışmamak için manevra yapan otomobilin sürücüsü bir iş yerinin duvarına çarparak ağır yaralandı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 YM 210 plakalı Opel marka otomobilin sürücüsü İmayettin D., karşısına çıkan tıra çarpmamak manevra yaptı. Daha sonra otomobil, yol kenarında bulunan bir iş yerine çarparak durabildi. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan sürücü, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

O anlar kamerada

Öte yandan sürücünün ağır yaralandığı kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin tıra çarpmamak için manevra yaptığı ve iş yerinin duvarına çarptığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise kazanın gürültüsünü duyan vatandaşların telaşla dışarıya çıkması yer alıyor.