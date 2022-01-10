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Tıra çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Tıra çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Kızılırmak Köprüsü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Birol Demir (24) idaresindeki 37 ABN 335 plakalı tıra, aynı istikamete seyir halinde olan Halil Şener'in (30) kullandığı 55 AGZ 234 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüjdeki bariyerlere çarparak durdu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor - SAMSUN

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