TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi 2 (Avrupa yakası)

Yoğun kar yağışı nedeniyle TIR ve kamyonların İstanbul'a girişleri dün gece saat 04.00'den itibaren yasaklandı. Bugün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ""Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve Kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir" dedi. Silivri'de geçişlerine izin verilmeyen TIR ve Kamyonlar dinlenme tesisinde konakladı. Silivri Belediye ve Kızılay ekipleri dinlenme tesislerinde yolda kalan vatandaşlara çorba ve çay ikramında bulundu. TEM Otoyolu Silivri'deki kontrol noktasında polis ekipleri araçların girişlerine izin veriyor.

TIR şoförü Reşat Kara, "İstanbul'dan Silivri Cezaevi'ne gıda maddesi getirdim. Ekipler ne zaman izin verirse o zaman yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Kamyon şoförü Müslüm Yalçın, "Çatalca'dan geliyorum yol kapalı olduğu için gidemiyorum. Burada her türlü ihtiyacımız karşılanıyor. Yol açılana kadar burada bekleyeceğiz" diye konuştu.

Kızılay görevlisi Sadık Oral, "Yolda kalan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için çorba ikramında bulunuyoruz. İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya'nın talimatı ile kritik noktalarda görevimizin başındayız. Kar nedeniyle kalan vatandaşlarımıza Silivri Belediyesi ve Kızılay ile birlikte elimizden gelen yardımı yapıyoruz" dedi.