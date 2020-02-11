Tır sürücüsü feci şekilde can verdi
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Tır sürücüsü feci şekilde can verdi

Sakarya'nın Taraklı-Geyve karayolunda şarampole yuvarlanan tırın sürücüsü feci şekilde can verdi.

11.02.2020 15:03 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:04
Tır sürücüsü feci şekilde can verdi

'nın Taraklı-Geyve karayolunda şarampole yuvarlanan tırın sürücüsü feci şekilde can verdi.


Kaza, Taraklı-Geyve karayolunun Akseki mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün Selahattin Reis 34 TM 8404 ismi öğrenilemeyen soda yüklü tır, yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan tır şarampole yuvarlandı. Kazada tırın altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Sürücünün cansız bedeni Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından sürücünün cenazesi Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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