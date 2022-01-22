Son dakika haberleri... TIR, OTOMOBİLE ÇARPTI; ANNE İLE 7 YAŞINDAKİ KIZI ÖLDÜ; 6 KİŞİ YARALI

Son dakika haberlerine göre NİĞDE'de, TIR'ın arkadan çarptığı otomobilde Kemal Ay (58) ile eşi, oğlu ve 3 torunu yaralanırken, gelini Fatma (28) ve torunu Seda (7) Ay ise hayatını kaybetti.

ADANA (DHA) - NİĞDE'de, TIR'ın arkadan çarptığı otomobilde Kemal Ay (58) ile eşi, oğlu ve 3 torunu yaralanırken, gelini Fatma (28) ve torunu Seda (7) Ay ise hayatını kaybetti.

Kaza, Adana- Niğde otoyolu Eminlik yol ayrımında meydana geldi. N.T. yönetimindeki 33 AGE 235 plakalı TIR, Kemal Ay'ın kullandığı 01 CCY 33 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobildeki sürücü Ay ile eşi, oğlu, 3 torunu yaralanırken, gelini Fatma ve torunu Seda Ay ise yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları ilk müdahale sonrası 6 yaralıyı ambulanslarla Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Anne ve kızın cansız bedenleri ise Ulukışla Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.