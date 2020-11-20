TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, ağabeyi gözyaşlarına boğuldu
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TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, ağabeyi gözyaşlarına boğuldu

20.11.2020 17:03 | Son Güncelleme: 20.11.2020 18:08

Bursa'da TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü 22 yaşındaki Bilal Turan hafif ticari aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. Kazayı haber alıp gelen Turan'ın ağabeyi Yunus Turan, gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, Orhangazi ilçesi İznik Yolu Mezbahane Köprüsü yakınlarından meydana geldi. Orhangazi'den İznik'e giden Bilal Turan yönetimindeki 16 AKP 817 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Mahmut Önder (58) yönetimindeki traktör taşıyan 16 KL 9014 plakalı TIR ile çarpıştı.

22 YAŞINDAKİ GENÇ ARACIN ALTINDA KALDI

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, İpek Altıntaş (66) yönetimindeki 16 RAB 92 plakalı otomobile çarparak, ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif ticari aracın altında kalan Bilal Turan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Altıntaş'ın otomobilinde bulunan 2 çocuk ise tedbir amaçlı ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, ağabeyi gözyaşlarına boğuldu
Bilal Turan

KAZA YERİNE GELEN AĞABEY KAZA YERİNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Turan'ın cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Acı haberi alıp kaza yerine gelen Turan'ın ağabeyi Yunus Turan gözyaşlarına boğuldu.

TIR şoförü Mahmut Önder'in polis verdiği ilk ifadesinde hafif ticari aracın kontrolden çıkarak üzerine geldiğini, kaçmaya çalıştığını fakat çarpışmaktan kurtulamadıklarını söyledi.

TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, ağabeyi gözyaşlarına boğuldu
TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, ağabeyi gözyaşlarına boğuldu
TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, ağabeyi gözyaşlarına boğuldu
TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, ağabeyi gözyaşlarına boğuldu
TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, ağabeyi gözyaşlarına boğuldu
TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, ağabeyi gözyaşlarına boğuldu
TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, ağabeyi gözyaşlarına boğuldu
TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, ağabeyi gözyaşlarına boğuldu
TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, ağabeyi gözyaşlarına boğuldu
TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, ağabeyi gözyaşlarına boğuldu
TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, ağabeyi gözyaşlarına boğuldu
TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, ağabeyi gözyaşlarına boğuldu
TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, ağabeyi gözyaşlarına boğuldu
TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, ağabeyi gözyaşlarına boğuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY

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