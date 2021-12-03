TIR'IN OTOMOBİLİ METRELERCE SÜRÜKLEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Afyonkarahisar'da tehlikeli madde yüklü TIR'ın, aynı istikamette ilerleyen otomobili önüne alarak metrelerce sürüklediği anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yoldan geçen araç sürücülerinin korna çalarak uyardığı TIR sürücüsü, otomobili yaklaşık 20 metre sürükledi.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolunun, Ulaştırma Bakanlığı yol kenarı denetim istasyonu girişinde meydana geldi. Afyonkarahisar istikametinden Konya'ya doğru ilerleyen tehlikeli madde yüklü TIR, aynı istikamette seyreden otomobili önüne alarak metrelerce sürükledi. TIR sürücüsünün fark etmediği kazayı, yoldaki diğer sürücüleri cep telefonuyla görüntüledi. Yoldan geçen araç sürücülerinin korna çalarak uyardığı TIR sürücüsü, çarptığı otomobili yaklaşık 20 metre sürükleyip, yol kenarına savurdu. TIR şoförü otomobilin bariyere çarpmasıyla kazanın farkına vardı.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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