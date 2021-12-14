TIR'ın çarptığı otomobil parçalandı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
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TIR'ın çarptığı otomobil parçalandı: 1 ölü, 1 yaralı

TIR'ın çarptığı otomobil parçalandı: 1 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun - Haberler | Güncel

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobil demir yığınına döndü, sürücüsü İlhan Muştu (48) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

ANTALYA (DHA) - KONYA'nın Seydişehir ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobil demir yığınına döndü, sürücüsü İlhan Muştu (48) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Seydişehir- Antalya karayolunun 14'üncü kilometresi Madenli Mahallesi kavşağında meydana geldi. Ömer Gökten (50) yönetimindeki 42 EAH 57 plakalı TIR,  kavşakta İlhan Muştu'nun kullandığı 42 ADM 006 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil demir yığınına dönerken, TIR ise şarampole devrildi. Sürücülerden İlhan Muştu kaza yerinde yaşamını yitirirken, Ömer Gökten ise yaralandı. TIR sürücüsü Gökten, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


TIR'ın çarptığı otomobil parçalandı: 1 ölü, 1 yaralı

TIR'ın çarptığı otomobil parçalandı: 1 ölü, 1 yaralı

TIR'ın çarptığı otomobil parçalandı: 1 ölü, 1 yaralı

TIR'ın çarptığı otomobil parçalandı: 1 ölü, 1 yaralı

TIR'ın çarptığı otomobil parçalandı: 1 ölü, 1 yaralı

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Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun - Son Dakika Haberleri

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