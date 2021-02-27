TIR, akaryakıt istasyonuna daldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TIR, akaryakıt istasyonuna daldı

27.02.2021 12:54 | Son Güncelleme: 27.02.2021 12:59
TIR, akaryakıt istasyonuna daldı

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, akaryakıt istasyonuna daldı.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, akaryakıt istasyonuna daldı. Akaryakıt pompasının bulunduğu bölüme çarpan TIR'ın şoförü, yaralandı. 

Kaza, sabah saatlerinde, Pamukova ilçesi Turgutlu mevkiinde meydana geldi. Uğur Akyol (47) yönetimindeki 42 DTB 91 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Akaryakıt pompasının bulunduğu bölüme çarpan TIR'ın şoförü Uğur Akyol yaralandı. İhbar üzerine gelen 112 Acil ekibi, yaralanan Uğur Akyol'u hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


TIR, akaryakıt istasyonuna daldı
TIR, akaryakıt istasyonuna daldı
TIR, akaryakıt istasyonuna daldı
TIR, akaryakıt istasyonuna daldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Pervin Buldan Berat Albayrak Selahattin Demirtaş
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Demet Akalın Mustafa Ceceli
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mustafa Er Ünal Karaman Osman Özköylü
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TIR, akaryakıt istasyonuna daldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 13:01:44. #1.15#
title