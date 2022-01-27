Tipide araçlarıyla mahsur kalan vatandaşları karla mücadele ekipleri kurtardı - Haberler
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Tipide araçlarıyla mahsur kalan vatandaşları karla mücadele ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı, Ahmet Uğur Budak - Güncel
Tipide araçlarıyla mahsur kalan vatandaşları karla mücadele ekipleri kurtardı

Tipide araçlarıyla mahsur kalan vatandaşları karla mücadele ekipleri kurtardı Erzurum'un Tekman ilçesinde gece etkili olan tipi ve kar yağışı nedeniyle yolda araçlarında mahsur kalan vatandaşları karla mücadele ekipleri kurtardı.

TEKMAN, ERZURUM (İHA) - Tipide araçlarıyla mahsur kalan vatandaşları karla mücadele ekipleri kurtardı

ERZURUM - Erzurum'un Tekman ilçesinde gece etkili olan tipi ve kar yağışı nedeniyle yolda araçlarında mahsur kalan vatandaşları karla mücadele ekipleri kurtardı.

Erzurum'un Tekman ilçesinde gece etkili olan tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Köylerine gitmek isteyen vatandaşlar tipinin şiddetinin artmasıyla yolda mahsur kaldı. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar durumu Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Karla Mücadele Ekiplerine bildirdi.

Karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışmanın ardından tipide mahsur kalan vatandaşlara ulaştılar. Yoğun tipiye rağmen vatandaşları kurtaran ekipler Tekman ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta ki köylerine ulaştırdılar.

Tipide araçlarıyla mahsur kalan vatandaşları karla mücadele ekipleri kurtardı

Tipide araçlarıyla mahsur kalan vatandaşları karla mücadele ekipleri kurtardı

Tipide araçlarıyla mahsur kalan vatandaşları karla mücadele ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Uğur Budak - Güncel

Erzurum, Tekman, kar, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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