Tipi yolları kapattı, araç geçişleri durduruldu

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Gürün-Sivas ve Kayseri-Malatya yolları araç ulaşımına kapatıldı.

MALATYA (İHA) - Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Gürün- Sivas ve Kayseri- Malatya yolları araç ulaşımına kapatıldı.

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan tipi ulaşımda aksamalara sebep oluyor. Malatya-Kayseri yolu ile Gürün-Sivas Karayolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Polis ekipleri giriş çıkışları kapatarak kazaları önlemek için araç geçişlerine izin vermiyor.

(Yasin Kayacı/İHA)

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