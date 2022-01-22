Tipi yolları kapattı, araç geçişleri durduruldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tipi yolları kapattı, araç geçişleri durduruldu

Tipi yolları kapattı, araç geçişleri durduruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Gürün-Sivas ve Kayseri-Malatya yolları araç ulaşımına kapatıldı.

MALATYA (İHA) - Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Gürün- Sivas ve Kayseri- Malatya yolları araç ulaşımına kapatıldı.

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan tipi ulaşımda aksamalara sebep oluyor. Malatya-Kayseri yolu ile Gürün-Sivas Karayolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Polis ekipleri giriş çıkışları kapatarak kazaları önlemek için araç geçişlerine izin vermiyor.

(Yasin Kayacı/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tragger, Malatya, Sivas, kar, 3. Sayfa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title