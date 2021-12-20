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Tipi nedeniyle kapanan yol 11 saatlik çalışmayla açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tipi nedeniyle kapanan yol 11 saatlik çalışmayla açıldıMalatya il yolunda aniden bastıran tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanan yol, 11 saatlik çalışmanın ardından yeniden açıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Tipi nedeniyle kapanan yol 11 saatlik çalışmayla açıldı

ADIYAMAN Adıyaman'ın Çelikhan- Malatya il yolunda aniden bastıran tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanan yol, 11 saatlik çalışmanın ardından yeniden açıldı.

Dün gece saatlerinde Adıyaman'ın Çelikhan- Malatya karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle güvenlik güçleri tarafından yol ulaşıma kapatılmıştı. Vatandaşların mağdur olmaması ve yolun yeniden hizmete girebilmesi için karayolları ekipleri tarafından hummalı bir çalışma başlatıldı. Gece saatlerinde başlayan çalışmalara aralıksız devam eden karayolları ekipleri yaptıkları 11 saatlik kar temizleme çalışmalarının ardından yolu yeniden ulaşıma açtırdı.

Tipi nedeniyle kapanan yol 11 saatlik çalışmayla açıldı

Tipi nedeniyle kapanan yol 11 saatlik çalışmayla açıldı

Tipi nedeniyle kapanan yol 11 saatlik çalışmayla açıldı

Tipi nedeniyle kapanan yol 11 saatlik çalışmayla açıldı

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İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Son Dakika Haberleri

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