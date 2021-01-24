Tipi nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu açıldı
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Tipi nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu açıldı

24.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:06
Tipi nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu açıldı

Kars'ta etkili olan tipi dolayısıyla kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu açıldı.

Kars'ta etkili olan tipi dolayısıyla kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu açıldı.

Bölgede kar yağışının ardından devam eden tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü Kağızman-Ağrı kara yolunun Cumaçayı köyü mevkisi kapandı. Bölgede çalışma yürüten Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolu açarak mahsur kalan araçları kurtardı.

Ekipler, bölgedeki çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik

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