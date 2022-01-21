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Tipi çalışmaları zorlaştırıyor

Tipi çalışmaları zorlaştırıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı ve beraberindeki tipi nedeniyle ekiplerin çalışması güçleşiyor.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da etkili olan kar yağışı ve beraberindeki tipi nedeniyle ekiplerin çalışması güçleşiyor.

Kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açma çalışması sürerken, tipi çalışmaları engelliyor. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı yüksek yerlerde kar temizleme çalışması yapan il özel idare müdürlüğüne bağlı ekipler tipi nedeniyle 2 metreyi bulan yerlerde karla mücadele ediyor.

Diğer taraftan gece gündüz kar temizleme çalışmalarının yapıldığı bölgelerde tipi nedeniyle kar yeniden yolları kapatıyor. Özellikle rakımı yüksek Sincik, Çelikhan ve Besni ilçelerinde tipi etkili oluyor. - ADIYAMAN

Tipi çalışmaları zorlaştırıyor

Tipi çalışmaları zorlaştırıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Adıyaman, kar, 3. Sayfa, Haber

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