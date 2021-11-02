Timsahların korkulu rüyası kadın! Nehre girip tuttuğu timsahı önce haşlayıp sonra sos dökerek yedi
Sosyal medyanın en çok konuşulan videoları arasında yer alan "Timsah yiyen kadın" videosu yeniden etkileşime girdi. Videoda, korkusuzca göle giren kadının gözüne kestirdiği timsahı yakaladığı görülüyor. Kadın önce canlı canlı haşladığı timsahı daha sonra soslayıp yedi.
Vahşi doğa, her devirde olduğu gibi günümüzde de insanların dikkatini çekmeye devam ediyor. Meşhur "Timsah yiyen kadın" videosu, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Söz konusu videoda göle giren kadının, gözüne kestirdiği timsahı yakalayıp boynunu kırdığı görülüyor.
RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ
Milyonlarca görüntülenme alan videoda, kadının rahat tavırları gözden kaçmıyor. Profesyonelce davranan kadın, önce haşladığı timsah için ardında da sos yapıyor. Sosu timsahın üzerine döken kadın, köpeklerine ikram etmeyi de ihmal etmiyor.
İŞTAHLA YEDİĞİ GÖRÜLDÜ
Kadının timsahı haşladıktan sonra büyük bir iştahla tüketmesi de şaşkınlığa neden oldu. Uzak Doğu ülkesinde çekildiği belirtilen görüntüler Türkiye'de şaşkınlık yaratırken, bölge halkının timsahları sıklıkla tükettiği biliniyor.