Times Like These: BBC'nin yıldızlarla kaydettiği Foo Fighters şarkısı bir numaraya yükseldi
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Times Like These: BBC'nin yıldızlarla kaydettiği Foo Fighters şarkısı bir numaraya yükseldi

Times Like These: BBC'nin yıldızlarla kaydettiği Foo Fighters şarkısı bir numaraya yükseldi
02.05.2020 15:45 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:45

Çok sayıda müzisyenin bir araya gelerek yorumladığı Foo Fighters şarkısı Times Like These, İngiltere'de en çok dinlenen şarkılar listesinde ilk sıraya yerleşti.

Çok sayıda müzisyenin bir araya gelerek yorumladığı Foo Fighters şarkısı Times Like These, İngiltere'de en çok dinlenen şarkılar listesinde ilk sıraya yerleşti.

Şarkının bestecisi Dave Grohl'un yanı sıra Dua Lipa, Chris Martin, Sean Paul ve Rita Ora gibi çok sayıda müzisyenin bir arada söylediği şarkının prodüksiyonu BBC Radio 1 ve Stormzy'nin prodüktörü Fraser T Smith tarafından yapıldı.

Şarkının gelirleri Comic Relief ve Children in Need adlı yardım kuruluşlarına bağışlanacak.

Şarkının açılışını söyleyen Dua Lipa, "Videonun son halini görmek çok duygusaldı. Herkesin iyi bir amaç için bir araya gelmesi beni çok mutlu etti" dedi.

Foo Fighters'ın kurucusu ve eski Nirvana davulcusu Dave Grohl, klibin yayınlanmasından sonra BBC'ye gönderdiği mektupta BBC çalışanlarına, kendisine "daha büyük bir şeyin parçası olma şansı verdikleri için" teşekkür etti ve ekledi:

"Menajerim arayıp projeden bahsettiğinde gözlerim doldu. BBC'nin şarkılarımdan birini böylesine önemli bir amaç için seçmesi beni gururlandırdı.

"20 yıl önce bir otel masasında yazdığım bu şarkıyı öğrenmeye ve söylemeye zaman ayıran tüm müthiş şarkıcılara teşekkür ederim.

"Umarım şarkının bu yeni versiyonu insanlara biraz da olsa moral verir, bağışlanacak gelirleri Covid-19'dan etkilenen insanlara derman olur."

1. sıraya yükselen ilk Foo Fighters şarkısı

Yayınlanmasından 12 saat sonra 5. sıraya yükselen şarkı son bir haftada 66 bin kopya sattı.

YouTube'daki dinlenme sayısı ise kısa süre içinde milyonlara ulaştı.

Bu şarkı Foo Fighters'ın İngiltere'de bir numaraya yükselen ilk şarkısı oldu. 2005'te Best of You şarkısı 5. sıraya yükselmiş, 2003'te Times Like These ise 12. sırada yer almıştı.

Adı, Böylesi Zamanlar anlamına gelen şarkıda "Böylesi zamanlarda yaşamayı tekrar öğrenirsin, böylesi zamanlarda daha fazla verirsin, böylesi zamanlarda sevmeyi tekrar öğrenirsin" gibi sözler yer alıyor.





BBC

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