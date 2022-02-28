Times'dan bomba iddia: Putin, Zelenski'yi öldürtmek için Afrika'dan 400 kişilik Wagner grubunu getirtti
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New York Times, Rusya lideri Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve hükümet üyelerine suikast düzenlemek Afrika'dan 400 kişilik özel bir ekibi Kiev'e gönderdiğini öne sürdü. Suikast timinin Putin'den talimat beklediği iddia edilirken akıllara Zelenski'nin geçtiğimiz günlerde "Bir numaralı hedef benim" dediği konuşması geldi.
Rusya- Ukrayna savaşının 5.gününde çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Bugün iki tarafın heyetleri Belarus'ta müzakereler için bir araya gelmesi beklenirken Times'ın iddiası korku yarattı.
Times'a göre Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve hükümet üyelerine suikast düzenlemek için Afrika'dan 400'den fazla paralı Rus askeri getirdi. "Wagner Grubu" olarak bilinen özel suikastçıların, Moskova'nın Putin'den Zelenski ve diğer 23 hükümet yetkilisini öldürme emri aldığı iddia edildi.
Putin'in çok yakın bir müttefiki olan oligark Yevgeny Prigozhin tarafından yönetilen kiralık ordu, beş hafta önce Ukrayna'ya gitti. Grubun söz konusu operasyon için astronomik rakamlar aldığı konuşuluyor.
Özel eğitimli suikast ekibinin, Ukrayna başbakanı Zelenski, kabine üyeleri, Kiev belediye başkanı Vitali Kliçko ve kardeşi Wladimir de dahil olmak üzere, Ukrayna'da ön saflara çıkan kilit isimleri öldürmek için Kremlin'den gelecek talimatı beklediği öne sürüldü.
Zelenski geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Rusya ordusunun 'bir numaralı hedefinin' kendisi, 'iki numaralı hedefin' ise ailesi olduğunu belirtmişti. Ukraynalı lider ABD'nin tahliye teklifini reddederek," Savaş burada. Bir yerlere götürülmeye değil, anti-tank mermilerine ihtiyacım var" demişti.