Times'dan bomba iddia: Putin, Zelenski'yi öldürtmek için Afrika'dan 400 kişilik Wagner grubunu getirtti

Rusya- Ukrayna savaşının 5.gününde çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Bugün iki tarafın heyetleri Belarus'ta müzakereler için bir araya gelmesi beklenirken Times'ın iddiası korku yarattı.

AFRİKA'DAN WAGNER GRUBUNU GETİRTTİ

Times'a göre Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve hükümet üyelerine suikast düzenlemek için Afrika'dan 400'den fazla paralı Rus askeri getirdi. "Wagner Grubu" olarak bilinen özel suikastçıların, Moskova'nın Putin'den Zelenski ve diğer 23 hükümet yetkilisini öldürme emri aldığı iddia edildi.

ASTRONOMİK PARALAR ALDILAR

Putin'in çok yakın bir müttefiki olan oligark Yevgeny Prigozhin tarafından yönetilen kiralık ordu, beş hafta önce Ukrayna'ya gitti. Grubun söz konusu operasyon için astronomik rakamlar aldığı konuşuluyor.

ZELENSKİ VE KABİNE ÜYELERİ LİSTEDE

Özel eğitimli suikast ekibinin, Ukrayna başbakanı Zelenski, kabine üyeleri, Kiev belediye başkanı Vitali Kliçko ve kardeşi Wladimir de dahil olmak üzere, Ukrayna'da ön saflara çıkan kilit isimleri öldürmek için Kremlin'den gelecek talimatı beklediği öne sürüldü.

ZELENSKİ, "BİR NUMARALI HEDEF BENİM" DEMİŞTİ

Zelenski geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Rusya ordusunun 'bir numaralı hedefinin' kendisi, 'iki numaralı hedefin' ise ailesi olduğunu belirtmişti. Ukraynalı lider ABD'nin tahliye teklifini reddederek," Savaş burada. Bir yerlere götürülmeye değil, anti-tank mermilerine ihtiyacım var" demişti.