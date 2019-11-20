Time Dergisi'nin 'Yılın Kişisi' aday listesinde Suriyeli Kürtler ve Greta Thunberg de yer aldı

20.11.2019 08:34 | Son Güncelleme: 20.11.2019 08:34

Amerikan TIME Dergisi'nin, 1927 yılından bu yana düzenlediği 'Yılın Kişisi' adayları listesi açıklandı. Bu yılın adayları arasında, genç çevreci Greta Thunberg ile Suriyeli Kürtler de yer aldı.



Listede; Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi liderlerin yanısıra, Game of Thrones dizisi, Liverpool'un efsaneleri arasına giren Mısırlı Muhammed Salah gibi fenomenlere yer veriliyor. Euronews.com'da Görüntüle