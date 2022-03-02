TİM Başkanı Gülle: "Türkiye, 2022 yılında da ihracatla yükselmeye devam edecek" - Haberler

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TİM Başkanı Gülle: "Türkiye, 2022 yılında da ihracatla yükselmeye devam edecek"

AA, Mesut Tankulu - Güncel
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin kürsüye gelişi Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin açıklamaları ANKARA - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda şubat ayı dış ticaret rakamlarının...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin kürsüye gelişi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin açıklamaları

ANKARA - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda şubat ayı dış ticaret rakamlarının açıkladığı toplantıda konuşma yaptı.

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TİM Başkanı Gülle: Türkiye, 2022 yılında da ihracatla yükselmeye devam edecek

TİM Başkanı Gülle: Türkiye, 2022 yılında da ihracatla yükselmeye devam edecek

TİM Başkanı Gülle: Türkiye, 2022 yılında da ihracatla yükselmeye devam edecek

TİM Başkanı Gülle: Türkiye, 2022 yılında da ihracatla yükselmeye devam edecek

TİM Başkanı Gülle: Türkiye, 2022 yılında da ihracatla yükselmeye devam edecek

TİM Başkanı Gülle: Türkiye, 2022 yılında da ihracatla yükselmeye devam edecek

AA / Mesut Tankulu - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, İhracat, dolar, Güncel, Haberler

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