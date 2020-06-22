TikTok videosu çekmeye çalışan 17 yaşındaki genç, silahla kendisini vurdu
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TikTok videosu çekmeye çalışan 17 yaşındaki genç, silahla kendisini vurdu

Pakistan'ın Karaçi kentinde 17 yaşındaki bir genç, sosyal medyada paylaşmak için video çekerken silahın ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.

TikTok videosu çekmeye çalışan 17 yaşındaki genç, silahla kendisini vurdu
22.06.2020 08:00 | Son Güncelleme: 22.06.2020 08:04

Pakistantoday'in haberine göre, TikTok'a yüklemek için video kaydı yapan genç, silahın kazayla ateş alması sonucu öldü. Karaçi polisi, gencin, babasına ait silahla video çektiği esnada yanlışlıkla tetiğe bastığını belirtti.

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Polis, benzeri olayların artış göstermesi nedeniyle çocukların ev ortamındaki güvenliğinin ailesinin sorumluluğunda olduğu ve bir anlık dikkatsizliğin ölümle sonuçlandığı konusunda uyardı.

Öte yandan aynı kentte nisanda TikTok videosu çeken bir kişi, tren çarpan bir kişi hayatını kaybetmişti.

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