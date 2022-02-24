TikTok videosu çekimi sırasında ateş alan makineli tüfek dehşet saçtı, kız çocuğu öldü

Meksika'da iki kardeşin TikTok kavgası, facia ile sonuçlandı. Meksika ordusu için bile çok tehlikeli olarak adlandırılan bir makineli tüfekle TikTok videosu çekmek isteyen çocuk, odasına geçti.

ODAYA GİRİP TÜFEĞİ ALMAK İSTEDİ

Ancak bu sırada çocuğun 15 yaşındaki kız kardeşi odaya girdi ve tüfeği ağabeyinin elinden almak istedi. Ağabeyinin tüfeği vermek istememesiyle ikili arasında arbede yaşandı.

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Arbede sonucu yere düşen silah ateş aldı ve 15 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden oldu. Olayın ardından inceleme başlatan Sinola Eyalet Savcısı Sara Bruna Quiñonez Estrada, tüfeğin neden evde olduğunu henüz tespit edemediklerini açıkladı.