Tiktok'ta viral olan challenge oyununu yapan 15 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi
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Tiktok'ta viral olan challenge oyununu yapan 15 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi

Amerika'da Titok kullanıcılarının arasında son zamanlarda '' challenge" oyunun bir parçası olarak halusilasyona sebep olan bir alerji ilacı kullanımı yaygınlaşmaya başladı. Bu trende ayak uydurmaya çalışan Oklahoma yelaetinde yaşayan 15 yaşındaki kız lise öğrencisi Chloe Phillips, bu ilacı aşırı dozda alınca ilaç kalbinin durmasına sebep oldu. Hast

Tiktok'ta viral olan challenge oyununu yapan 15 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi
05.09.2020 15:35 | Son Güncelleme: 05.09.2020 15:53

Amerika'da Titok kullanıcılarının arasında son zamanlarda'' challenge" oyunun bir parçası olarak halusilasyona sebep olan bir alerji ilacı kullanımı yaygınlaşmaya başladı. Bu trende ayak uydurmaya çalışan Oklahoma yelaetinde yaşayan 15 yaşındaki kız lise öğrencisi Chloe Phillips, bu ilacı aşırı dozda alınca ilaç kalbinin durmasına sebep oldu. Hastaneye kaldırılan Chloe kurtarılamadı.

Hsayatını kayneden Chloe'nin halası Janette Sissy Leasure, Facobook hesabından yeğenin hayatını kaybetmesine sebep olan ilacın ismini paylaşarak aileleri çocuklarını bu ilaca karşı uyarmaları çağrısında bulundu.

Kanada'da bulunan Toronto Üniversitesi eczacılık bilimi ve toksikoloji bilim başkanı David Juurlink, aşırı dozda alınan ilacın önce kasılmaya sonra kalp krizine sebep olduğunu söyledi. Dr. David, bu ilacın insanların kafalarına göre alabileceği bir ialç olmadığını söyledi.

Dr. David ilacın ayrıca uykusuzluk, sinirlilik, bulanık görme, gözde kuruluk, ter ve idrar atma gibi ciddi sorunlara sebep olabileceğini söyledi.

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