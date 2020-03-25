TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı - Magazin
Çin Halk Cumhuriyeti, Aleyna Tilki, Türkiye, Magazin

TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için evden çıkmayan Aleyna Tilki, TikTok uygulamasına sardı. Tilki, uygulama için Macerana şarkısında kalça dansı yaptı. Tilki'nin videosu kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

25.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:46
TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla kendini evinde karantinaya alan genç şarkıcı Aleyna Tilki, boş vakitlerini sosyal medya uygulamalarında geçirmeye başladı. Video uygulaması TikTok için bir klip çeken Aleyna, dans performansıyla sosyal medyaya damga vurdu.

KALÇA DANSI YAPTI

Son çıkardığı Yalan klibi ile dikkatleri üzerine çeken genç şarkıcı, evde olduğu zamanları değerlendirmek için dans videosu çekti. Yakınlarıyla birlikte kamera karşısına geçen Aleyna, Macerana şarkısında dans etti. Yaptığı her paylaşımı ve hareketi gündem olan Aleyna, dans videosundaki kalça hareketleriyle yine dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcının Instagram'dan "Hahaha ilk TikTok videom. Çok eğlenceli" yazarak paylaştığı klibi kısa bir süre içerisinde on binlerce kişi tarafından izlendi. Öte yandan Aleyna'nın uzun süredir sarı renkte kullandığı saçlarını boyatması da dikkatlerden kaçmadı.

"DÜNYA BİZE CEZA VERİYOR"

Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs hakkında paylaşım yapan Aleyna Tilki, "Bence şuan koronanın ve dünyadaki diğer felaketlerin nedeni dünyanın insanlara, 'evine kapan' çağrısıdır... Evine kapan ki,içine kapanabil. Aslında kim olduğunu öğren. Random iletişimlerden korun. Enerjini dengele. Ve seyret! Bu karanlık dönemde, ne kadar aydınlık kalabileceğini... Onca zulmü, savaşı, açlığı, sorunu görmezden gelip, zevkine hayat süren zenginlerin, kendi içini dinlemeyen ve sürü beyniyle kendini hiç tanımadan yaşayıp giden yolsuzların, Öz'e ve bütüne ulaşamayanların hayatı anlaması için, dünya bize ceza veriyor. Cezamızı hep beraber çekeceğiz!" demişti.

TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı

Haberin Videosu:

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için evden çıkmayan dansı yaptığı anları paylaştı

İlgili Haberler

Aleyna Tilki'den koronavirüs paylaşımı: Dünya bize ceza veriyor
Aleyna Tilki'den koronavirüs paylaşımı: Dünya bize ceza veriyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları (4)
ESSSS: DÜNYA DEĞİL ALLAH VERİOR CEZAYI
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
KORONA: Rabbim bunları ıslah etsin, mümkün değilse kahretsin. Bunlar gibi ahlaksızlar yüzünden çıkmadımı bu virüs vs?. Daha akıllanmayacaklarmı. Mişlet can dedinde bunlar ahlaksızlıklarını nasıl devam ettirebiliriz derdinde. Sizde prim vermeyin kardeşim şunlara.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
NURCAN: tiktok mu ? yaşına uygun mecrayı sonunda bulmuş
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
YAVUZ50: sadece içim bulanıyorr.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Bomba iddia! Meltem, boşandığı 80'lik eşinin yanına sevgilisiyle döndü Magazin
Bomba iddia! Meltem, boşandığı 80'lik eşinin yanına sevgilisiyle döndü
Bu da oldu! Koronavirüs için şarkı yazıp eşek üzerinde klip çekti Magazin
Bu da oldu! Koronavirüs için şarkı yazıp eşek üzerinde klip çekti
Genç milyarderin karantinada kaldığı evine bakın! İçine giren kaybolur Magazin
Genç milyarderin karantinada kaldığı evine bakın! İçine giren kaybolur
Korona günlerinde aşk! Ozan, esmer güzelle gecelerde yakalandı Magazin
Korona günlerinde aşk! Ozan, esmer güzelle gecelerde yakalandı
Koronavirüsten korunmak isteyen çift, kendilerini dağ evine kapattı Magazin
Koronavirüsten korunmak isteyen çift, kendilerini dağ evine kapattı
Adada virüs engeli! Acun 'Yarışmacı getiremem' deyip kötü haberi verdi Magazin
Adada virüs engeli! Acun "Yarışmacı getiremem" deyip kötü haberi verdi
Ünlü isimlerin reklamını yaptığı ilacı üreten firmanın sahibi konuştu
Ünlü isimlerin reklamını yaptığı ilacı üreten firmanın sahibi konuştu
Nurgül Yeşilçay, yaşlı insanlara takınılan sert ve saygısız tavrı eleştirdi
Nurgül Yeşilçay, yaşlı insanlara takınılan sert ve saygısız tavrı eleştirdi
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi
Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım, aynı evde kendilerini karantinaya aldı
Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım, aynı evde kendilerini karantinaya aldı
Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti
Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti
Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti
Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti
Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı verildi
Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı verildi
Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar
Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar
Küçük Besleme Bilge değişimiyle dudak uçuklattı
Küçük Besleme Bilge değişimiyle dudak uçuklattı
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı
Oyuncak koleksiyonu olan CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü
Oyuncak koleksiyonu olan CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı
Sinan Çetin, Büyükada'daki villasının yanındaki halka açık yola izinsiz şekilde duvar ördü
Sinan Çetin, Büyükada'daki villasının yanındaki halka açık yola izinsiz şekilde duvar ördü
Koronavirüs salgınını öğrenen Survivor yarışmacıları gözyaşlarına hakim olamadı
Koronavirüs salgınını öğrenen Survivor yarışmacıları gözyaşlarına hakim olamadı
Koronavirüse yakalanan 40 yaşındaki oyuncu Olga Kurylenko, virüsten kurtuldu
Koronavirüse yakalanan 40 yaşındaki oyuncu Olga Kurylenko, virüsten kurtuldu
Bakanlık onayı olmayan ilacı 'Koronavirüsten koruyor' diyen tanıtan ünlülere soruşturma açılıyor
Bakanlık onayı olmayan ilacı "Koronavirüsten koruyor" diyen tanıtan ünlülere soruşturma açılıyor
Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı
Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı
Yaş engeline takılan 66 yaşındaki Arif Verimli, Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkamadı
Yaş engeline takılan 66 yaşındaki Arif Verimli, Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkamadı
Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı
Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı
Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın
Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın
Kalçasında tuvalet kağıdı sektiren Kerimcan Durmaz, ünlü isimlere meydan okudu
Kalçasında tuvalet kağıdı sektiren Kerimcan Durmaz, ünlü isimlere meydan okudu
Annesini kaybeden oyuncu Orhan Aydın, virüs nedeniyle cenaze töreninde önlem aldı
Annesini kaybeden oyuncu Orhan Aydın, virüs nedeniyle cenaze töreninde önlem aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Idris Elba Seda Akgül Seda Sayan Fahrettin Koca
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Yılmaz Vural Radamel Falcao Abdülkadir Ömür
Daha Fazla Türk Mart Polis Fatih Terim
Şu an buradasınız: TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 10:54:35. #1.15#
title