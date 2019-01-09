Tika'nın Kosova'da Onardığı Sinan Paşa Camii Soyuldu

'Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) tarafından onarılan ve 2012 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen tarihi Sinan Paşa Camii soyuldu. 12 güvenlik kamerasıyla güvenliği sağlanan camide hırsızlar, güvenlik kameralarının görüntülerini kaydettiği sistemi de alıp gittiler.

Balkanların incisi olarak bilinen Prizren'deki Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Camii güpegündüz soyuldu. Turistlerin sürekli akın etmesi nedeniyle yatsı namazına kadar açık kalan tarihi cami, bir kez daha hırsızların hedefi haline geldi. Camiye giren hırsız ya da hırsızlar, camide kimsenin olmayışını fırsat bilerek 12 kamerayla güvenliği sağlanan camiden kamera çekimlerinin toplandığı cihazı çaldılar. Cami görevlisi Raif Şamli de, camide esnafın namaz kılması ve camiye turistlerin ziyareti nedeniyle caminin sürekli açık kaldığını dolayısıyla bunu fırsat bilen hırsızların da sistemi çalarak kaçtıklarını söyledi. Prizren İl Müftüsü Besim Berişa da hırsızlığın ibadethanelere kadar inmesini şiddetle kınadıklarını söyledi. Osmanlı döneminde 1594 yılında dönemin Bosna Valisi Sinan Paşa tarafından Prizren'de inşa ettirilen tarihi cami, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (TİKA) eski ihtişamına kavuşturulmuştu. - Tabak

Kaynak: DHA