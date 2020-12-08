TİKA'dan Kolombiya'daki uluslararası havaalanına termal kamera sistemi desteği
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TİKA'dan Kolombiya'daki uluslararası havaalanına termal kamera sistemi desteği

08.12.2020 14:22 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:27
TİKA'dan Kolombiya'daki uluslararası havaalanına termal kamera sistemi desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bolivar Valiliği ile işbirliğinde, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında biyogüvenlik protokolü ve önlemlerini uygulamak amacıyla Rafael Nuez Cartagena de Indias Uluslararası Havaalanına Türk üretimi iki termal kamera seti temin etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bolivar Valiliği ile işbirliğinde, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında biyogüvenlik protokolü ve önlemlerini uygulamak amacıyla Rafael Nuez Cartagena de Indias Uluslararası Havaalanına Türk üretimi iki termal kamera seti temin etti.

Termal kameralar fiziksel temas olmadan yüksek hassasiyetli yüz tanıma sistemi aracılığıyla 37 derecenin üzerindeki vücut sıcaklığı tespit ediyor. TİKA kurulan sistem sayesinde ulusal Hükümet tarafından oluşturulan yönergelerle uyumlu biyogüvenlik protokollerinin güçlendirilmesinin yanı sıra, şehrin ana gelir kaynağı olan turizm sektöründeki faaliyetlerin canlandırılması için gerekli sağlık güvenliği koşulunun oluşturulması hedefliyor.

Kameraların teslim töreninde konuşan Bolivar Valisi Vicente Antonio Blel Scaff, "Kızılötesi kameralar, Karayip bölgesinin ana havalimanında tüm yolcularımızın vücut sıcaklığını tespit etmemize olanak tanıyacak. Bolivar departmanında hayat kurtarmaya devam etmemizi sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Cartagena Fahri Konsolosu Jorge Villamizar de Lavalle bölgede gerçekleştirilen iş birliklerinin artmasının önemine değinerek, "Rafael Nuez Havaalanına kurulan termal kamera sistemleri sağlık güvenliği yönetiminde önemli bir aşamayı temsil ediyor. Virüsle enfekte olmuş kişilerin erken tespit edilebilmesi çok önemli. Türk ürünü termal kamera sistemlerinin bölgemizde yaygın olarak kullanılabileceğini düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

TİKA tarafından, Kolombiya'da koruyucu sağlık önlemleri kapasitesinin artırılması amacıyla 2020 içerisinde temin edilen üç adet termal kamera seti, Kolombiya Başkanlık Sarayında, Choc Departmanı Valiliği ve Kolombiya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı hizmet binalarında halen kullanılmaya devam ediyor. - ANKARA

TİKA'dan Kolombiya'daki uluslararası havaalanına termal kamera sistemi desteği
TİKA'dan Kolombiya'daki uluslararası havaalanına termal kamera sistemi desteği
TİKA'dan Kolombiya'daki uluslararası havaalanına termal kamera sistemi desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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