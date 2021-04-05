TİKA'dan Doğu Makedonya'da gıda paketi desteği
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TİKA'dan Doğu Makedonya'da gıda paketi desteği

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TİKA'dan Doğu Makedonya'da gıda paketi desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya'nın doğu bölgelerinde 5 bin aileye gıda paketi desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya'nın doğu bölgelerinde 5 bin aileye gıda paketi desteğinde bulundu.

TİKA, Kuzey Makedonya'nın doğu bölgelerinden İştip, Koçana, Radoviş, Ustrumca, Valandova, Doyran, Gevgeliya, Demirkapı, Negotin, Köprülü, Maleşova, Sv.Nikole, Karbinci ve Kratova'da yaşayan Türk ailelere gıda paketi desteğinde bulundu.

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında 20 bin soydaşın projeden istifade etmesi hedefleniyor.

Tarımın ana geçim kaynağını oluşturduğu Kuzey Makedonya'nın kırsal kesimlerinde halk zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor. Kırsal kesimlerde yaşayan dezavantajlı gruplara yönelik yeni projeler geliştiren TİKA, sürdürülebilir istihdamı ve bölgenin kalkınmasını hedefliyor. - ANKARA

TİKA'dan Doğu Makedonya'da gıda paketi desteği
TİKA'dan Doğu Makedonya'da gıda paketi desteği
TİKA'dan Doğu Makedonya'da gıda paketi desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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