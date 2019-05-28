TİKA'dan Brezilya'daki Afrikalı Müslümanlara iftar
SAO Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğu organizasyonuyla Bilal Habeşi Mescidinde Afrika kökenli Müslümanlara iftar verildi.
SAO Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğu organizasyonuyla Bilal Habeşi Mescidinde Afrika kökenli Müslümanlara iftar verildi.
TİKA'nın, 2017 yılında tefriş ettiği Bilal Habeşi Mescidinde her yıl düzenlenen iftar programında, bu yıl 250 ihtiyaç sahibi Afrika kökenli Müslüman aileye Ramazan erzak paketi de dağıtıldı.
Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik ve Sao Paulo Kültür ve Turizm Ataşesi Ahmet Canga iftar programında, Müslüman cemaat liderleri ile bir araya geldi.
Kaynak: AA
Mansur Yavaş'ın İmzaladığı Genelge ile Ankara Büyükşehir Belediyesinde "Çakarlı Araç" Devri Sona Erdi
Erdoğan'ın İftar Davetine Alınmadığı İddia Edilen Mustafa Ceceli: Elimden Geleni Ardıma Koymayacağım
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürtçe" Çıkışına HDP'den Destek: Bu İfadelerin Çok Önemli Olduğunu Düşünüyoruz
Boşanacakları Konuşulan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Verdiği İftara Katıldı
Oğuz Haksever'in, Mikrofonunun Açık Kalması Sonucu Erdoğan İçin Sarf Ettiği Sözler Akıllara Diğer Canlı Yayın Kazalarını Getirdi!