- TİKA'dan Arnavutluk'ta çiftçilere tohum ve gübre desteği

- TİKA'dan Arnavutluk'ta çiftçilere tohum ve gübre desteği Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk'un farklı köylerinde çiftçilere tohum ve gübre desteğinde bulundu.

- TİKA'dan Arnavutluk'ta çiftçilere tohum ve gübre desteği

TİRAN - Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk'un farklı köylerinde çiftçilere tohum ve gübre desteğinde bulundu.

Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Tiran Koordinatörlüğü "Kırsal Kalkınma" projesi kapsamında Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın köylerinde yaşayan çiftçilere tohum ve gübre desteği sağlamak üzere Vişne Köyü'nde tören düzenledi. Törende TİKA'nın Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan da hazır bulundu. Köy sakinlerinden Shqipe Hysa, yapılan yardımlar için Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür ederek, "Birçok şeye ihtiyacımız var, ancak Türkiye bize çok şey veriyor. Allah razı olsun. Her şey için teşekkür ederim" diye konuştu.

Köy sakinlerinden bir diğeri de yapılan yardımların kendileri için anlamlı olduğunu ve Türkiye'ye teşekkürlerini sunduklarını ifade etti.

TİKA, Arnavutluk'ta bulunduğu 1996 yılından bu yana birçok alanda 550 projeden fazla gerçekleştirdi. Altyapı, eğitim, sağlık, restorasyon ve tarım dallarında yapılan yardımların çoğu ailelerin ve özellikle de kırsal alanda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin kalkındırılması için kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MALİK HASA