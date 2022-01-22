TİHEK, bekçilere insan hakları eğitimi verdi - Haberler
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TİHEK, bekçilere insan hakları eğitimi verdi

TİHEK, bekçilere insan hakları eğitimi verdi
AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 400 çarşı ve mahalle bekçisine insan hakları eğitimi verdi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 400 çarşı ve mahalle bekçisine insan hakları eğitimi verdi.

TİHEK'ten yapılan açıklamada, Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Yüksekokulunda eğitimlerini sürdüren 400 bekçinin insan hakları konusunda bilgilendirildiği belirtildi.

Açıklamada, kurum uzmanları Mehmet Aktaş, Merve Sisli ve Hayriye Korkmaz tarafından verilen eğitimde, "insan hakları kavramı, insan haklarının bekçilik görevinin icrası açısından önemi, ayrımcılık, kolluğun zor ve silah kullanma yetkisi, nefret suçu ve söylemi" konularının işlendiği kaydedildi.

TİHEK, bekçilere insan hakları eğitimi verdi

TİHEK, bekçilere insan hakları eğitimi verdi

TİHEK, bekçilere insan hakları eğitimi verdi

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, İnsan Hakları, Polis, Şehit, Güncel, Haber

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