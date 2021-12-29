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Ticari araç yanarak küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ticari araç yanarak küle döndü Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki bir araçta yangın çıktı.

YATAĞAN, MUĞLA (İHA) - Ticari araç yanarak küle döndü

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Yangında yaralanan olmazken, araç küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Milas'tan Yatağan istikametine doğru seyreden ticari aracın motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı hemen güvenli şeritte durdurarak araçtan indi. Sürücü yangına kendi imkanları ve yoldan geçen vatandaşların yardımıyla müdahalede bulunmaya çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri yangını yaklaşık yarım saat süren çalışmayla söndürebildi. Yangında yaralanan olmazken, araç tamamen yanarak kullanılamaz duruma geldi.

Ticari araç yanarak küle döndü

Ticari araç yanarak küle döndü

Ticari araç yanarak küle döndü

Ticari araç yanarak küle döndü

Ticari araç yanarak küle döndü

Ticari araç yanarak küle döndü

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