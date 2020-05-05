Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti
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Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti
05.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:32

Adana'da ticaret merkezinin 12. katından düşen 22 yaşındaki genç, hayatını kaybetti. Açık pencereden düşerek can veren gencin intihar edip etmediği ise henüz bilinmiyor.

Adana'da öğle saatlerinde 14 katlı bir ticaret merkezinin 12. katından düşen Oğuz Kaan A. (22) hayatını kaybetti. Gencin intihar edip etmediği araştırılırken, düşme anına şahit olan çevredeki vatandaşlardan biri, duyulan sesi araba lastiğinin patlamasına benzetti.

İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Saat 12.30 sıralarında Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde bulunan bir ticaret merkezine gelen Oğuz Kaan A, 14 katlı çatı girişi kapalı olan ticaret merkezine gelerek 12. kata çıktı. Genç adam bir süre sonra bu kattaki açık pencereden bilinmeyen bir sebeple düştü. Düşme sesinin duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri terasta hareketsiz yatan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Oğuz Kaan A.'nın ambulansa alınan cenazesi yapılan işlemlerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırdı. İntihar şüphesi üzerinde duran polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ve sağlık ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürürken, ticaret merkezinde bulunan kişiler olayı pencerelerden şaşkın gözlerle izledi.

Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti

'ARABA LASTİĞİ PATLADI SANDIM'

Olayın yaşandığı ticaret merkezinin yanındaki taksi durağında çalışan Yılmaz Şirin, arkadaşlarıyla sohbet ederken büyük bir gürültü duyduklarını söyledi. Gelen sesle araba lastiği patladığını düşündüklerini söyleyen Şirin, "Sağlık ekiplerini görünce ben de çıktım terasa ve üzücü manzarayla karşılaştım" dedi.

Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

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