Ticaret Bakanı Muş, Polonya Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Teknoloji Bakanı Gowin ile görüştü
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Ticaret Bakanı Muş, Polonya Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Teknoloji Bakanı Gowin ile görüştü

Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren - Haberler | Güncel

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Polonya Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Teknoloji Bakanı Jaroslaw Gowin'in fotoğraf çekilmesi Toplantıdan detaylar VARŞOVA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Polonya Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Teknoloji Bakanı Jaroslaw Gowin ile görüştü.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Polonya Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Teknoloji Bakanı Jaroslaw Gowin'in fotoğraf çekilmesi

Toplantıdan detaylar VARŞOVA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Polonya Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Teknoloji Bakanı Jaroslaw Gowin ile görüştü.

Ticaret Bakanı Muş, Polonya Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Teknoloji Bakanı Gowin ile görüştü
Ticaret Bakanı Muş, Polonya Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Teknoloji Bakanı Gowin ile görüştü
Ticaret Bakanı Muş, Polonya Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Teknoloji Bakanı Gowin ile görüştü
Ticaret Bakanı Muş, Polonya Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Teknoloji Bakanı Gowin ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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Ticaret Bakanı Muş, Polonya Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Teknoloji Bakanı Gowin ile görüştü - Haberler
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