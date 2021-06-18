Ticaret Bakanı Muş, Polonya Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Teknoloji Bakanı Gowin ile görüştü
Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Polonya Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Teknoloji Bakanı Jaroslaw Gowin'in fotoğraf çekilmesi Toplantıdan detaylar VARŞOVA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Polonya Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Teknoloji Bakanı Jaroslaw Gowin ile görüştü.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Polonya Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Teknoloji Bakanı Jaroslaw Gowin'in fotoğraf çekilmesi
Toplantıdan detaylar VARŞOVA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Polonya Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Teknoloji Bakanı Jaroslaw Gowin ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren