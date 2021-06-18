Ticaret Bakanı Muş, Polonya Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Teknoloji Bakanı Gowin ile görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Polonya Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Teknoloji Bakanı Jaroslaw Gowin'in fotoğraf çekilmesi Toplantıdan detaylar VARŞOVA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Polonya Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Teknoloji Bakanı Jaroslaw Gowin ile görüştü.