(TİAK'ın yaptığı araştırmaya göre Türkiye'nin...) Kim Milyoner Olmak İster 7 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! TİAK'ın yaptığı araştırmaya göre Türkiye'nin üç büyük ilinin 2020'de kişi başı günlük ortalama televizyon izleme süresi en fazla olandan en az olana doğru sıralaması nasıldır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 7 OCAK CUMA 50 BİN LİRALIK SORUSU

TİAK'ın yaptığı araştırmaya göre Türkiye'nin üç büyük ilinin 2020'de kişi başı günlük ortalama televizyon izleme süresi en fazla olandan en az olana doğru sıralaması nasıldır?

A-) İstanbul, Ankara, İzmir

B-) Ankara, İstanbul, İzmir

C-) İzmir, İstanbul, Ankara

D-) İstanbul, İzmir, Ankara

Doğru Cevap : C şıkkı "İzmir, İstanbul, Ankara"

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