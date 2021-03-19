THY uçağında kalp krizi geçiren bebeğe ilk müdahaleyi yapan AK Partili Milletvekili o anları anlattı
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THY uçağında kalp krizi geçiren bebeğe ilk müdahaleyi yapan AK Partili Milletvekili o anları anlattı

19.03.2021 16:56 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:47

Bişkek-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağında bulunan ve kalp krizi geçiren bebeğe müdahale eden AK Parti Milletvekili Dr. Recep Şeker, o anları anlattı. Şeker, "Bebeğe ilk müdahaleyi uçakta yaptım. Bebeğin durumu gayet iyi" dedi.

İstanbul-Bişkek seferini yapan THY'ye ait yolcu uçağında, kalp krizi geçiren bir bebek nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yapıldı. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, uçak Ankara'dan tekrar kalkış yaptı. Bebeğe müdahale eden AK Parti Milletvekili Recep Şeker o anları kendisine telefonla ulaşan gazetecilere anlattı.

"HOSTESLER KUCAĞIMA BİR BEBEK GETİRDİ"

Bebekte morarma olduğunu ve kalbinin durduğunu söyleyen Şeker, "Ankara'ya yarım saatlik bir mesafe vardı. Doktor olduğumu bilen hostesler kucağıma bir bebek getirdi. Baktım bebek morarmış, solunum yok kalp durmuş vaziyetteydi. Ondan sonra nefes borusunu açtık kalp masajı solunum nefes yoluyla ilgili solunum masajı derken bebek kendine geldi. Acil olarak uçağın Ankara'ya inmesi gerekiyordu, bunlar ikiz bebekti. Türkçe ve İngilizce bilmiyordu aile, hostes arkadaşlar getirince ne olduğunu anlayamadım. Uçaktan inerken ambulansla teslim ettik. Bebeğim durumu iyiydi" dedi.

THY uçağında kalp krizi geçiren bebeğe ilk müdahaleyi yapan AK Partili Milletvekili o anları anlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
SUSKUN: tebrik ederim hocam
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