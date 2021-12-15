THY'NİN İTALYA SEFERLERİNE GREV ENGELİ - Haberler
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THY'NİN İTALYA SEFERLERİNE GREV ENGELİ

THY'NİN İTALYA SEFERLERİNE GREV ENGELİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İTALYA'DA yarın yapılacak hava trafik kontrolörleri ve havalimanı çalışanlarının katılacağı grev nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) bu ülkeye yapacağı bazı seferleri iptal etti.

İTALYA'DA yarın yapılacak hava trafik kontrolörleri ve havalimanı çalışanlarının katılacağı grev nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) bu ülkeye yapacağı bazı seferleri iptal etti. Gün boyunca sürmesi planlanan grev nedeniyle THY, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Roma ve Milano'ya yapacağı bazı seferlerin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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