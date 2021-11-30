THY, günlük bin 19 seferle Avrupa'da ikinci 2. sırada yer aldı - Haberler
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THY, günlük bin 19 seferle Avrupa'da ikinci 2. sırada yer aldı

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
THY, günlük bin 19 seferle Avrupa'da ikinci 2. sırada yer aldı

Türk Hava Yolları (THY), 22-28 Kasım arasında günlük 1.019 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu.

Türk Hava Yolları (THY), 22-28 Kasım arasında günlük 1.019 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 22-28 Kasım tarihleri arasındaki hava trafiği verilerine göre, haftada 140 bin 372 uçuş, günde 20 bin 053 sefer gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair Group, günlük 2 bin 103 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti.

THY, günlük bin 19 uçuşla 2. sırada yer alırken, Lufthansa Havayolları 934 seferle 3. sırayı aldı.

Pegasus Hava Yolları da 401 uçuşla listede 10. sırada yer aldı.

Raporda, uçuş seferlerinin salgın öncesi, 2019 seviyesinin yaklaşık yüzde 76,3 oranına yaklaştığı ve son 1 haftalık periyotta tatil uçuşlarının azalması nedeniyle uçuşların önceki haftaya göre yüzde 2,8 oranında gerilediği kaydedildi.

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AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri

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