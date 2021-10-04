THY'den yurt içi erken rezervasyon kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), yolcularına yurt içi uçuşlarda uygun fiyatlarla uçuş imkanı sağlayan kampanya başlattı.

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 4-5 Ekim 2021 tarihinde satın alacakları biletlerle 1 Aralık 2021-9 Ocak 2022 tarihleri arasında her şey dahil 129.99 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

Kampanyaya ilişkin detaylı bilgiye THY web sitesinden ulaşılabilecek.