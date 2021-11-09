THY'den Belarus uçuşu açıklaması Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

THY'den Belarus uçuşu açıklaması Açıklaması

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
THY'den Belarus uçuşu açıklaması Açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), bazı ulusal ve uluslararası medya organlarında yer alan, "Türk Hava Yolları Belarus seferlerinde yasadışı göçmen taşıyor' haberlerini yalanladı.

Türk Hava Yolları (THY), bazı ulusal ve uluslararası medya organlarında yer alan, "Türk Hava Yolları Belarus seferlerinde yasadışı göçmen taşıyor' haberler ini yalanladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Ortaklığımız, dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlarda uluslararası otoriteler ile iş birliği içerisinde, tüm güvenlik hassasiyetlerini dikkate almakta ve operasyonlarını bu ölçüde gerçekleştirmektedir. Medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri
SOSYAL MEDYA FENOMENLİĞİ İÇİN YOLA YATIP, DENİZE ATLAMIŞ

SOSYAL MEDYA FENOMENLİĞİ İÇİN YOLA YATIP, DENİZE ATLAMIŞ

 Türk yargısında yeni dönem! E-Duruşma uygulaması 81 ilde başlatıldı

Türk yargısında yeni dönem! E-Duruşma uygulaması 81 ilde başlatıldı

 Mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı

Mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title