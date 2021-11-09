THY'den Belarus uçuşu açıklaması Açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), bazı ulusal ve uluslararası medya organlarında yer alan, "Türk Hava Yolları Belarus seferlerinde yasadışı göçmen taşıyor' haberler ini yalanladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Ortaklığımız, dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlarda uluslararası otoriteler ile iş birliği içerisinde, tüm güvenlik hassasiyetlerini dikkate almakta ve operasyonlarını bu ölçüde gerçekleştirmektedir. Medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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